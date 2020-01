Stand: 03.01.2020 19:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Böllerattacke: Polizei wertet Handy-Aufnahmen aus

Nach gezielten Böllerattacken von randalierenden Personen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in Wolfsburg hat die Polizei eine Ermittlergruppe gegründet. Die drei Beamten des Zentralen Kriminaldienstes werten vorliegende Handy-Aufnahmen aus und hoffen auf Unterstützung durch Zeugen der Vorfälle: Sie sei "insbesondere an Foto- und Videoaufnahmen vom Tatort an dem Schulkomplex im Bereich der Jenaer Straße/Halberstädter Straße interessiert", teilte die Polizei am Freitag mit. "Ziel ist es, die Randale schnell aufzuklären", sagt Sprecher Sven-Marco Claus NDR 1 Niedersachsen. Wer entsprechende Hinweise geben kann, solle sich unter der Telefonnummer (05361) 46 460 melden.

Aufnahmen zeigen offenbar Gewalteskalation

Laut Polizei hatten mehr als 30 junge Menschen in der Silvesternacht am Schulzentrum im Wolfsburger Stadtteil Westhagen randaliert. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden demnach bei einem Einsatz wegen eines Feuers in der Schule mit Feuerwerksraketen und Leuchtmunition aus Schreckschusspistolen beschossen. Ein Teil der Gewalteskalation soll in den Handy-Aufnahmen zu sehen sein, mit denen sich die Ermittler jetzt befassen - ein Zusammenschnitt kursiert in den sozialen Medien. Das Material zeigt, wie mehrere junge Männer lachend Fensterscheiben einer Schule eintreten und Feuerwerkskörper hineinwerfen. In einem Klassenraum brennt ein Feuer.

Stand der Ermittlungen in Wolfsburg NDR 1 Niedersachsen - Regional Braunschweig - 03.01.2020 17:00 Uhr Autor/in: Nicole Hoeflich-Gryparis, Birte Olig In der Silvesternacht sind Einsatzkräfte in Wolfsburg mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Die Polizei ermittelt, im Fokus steht ein Handyvideo.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei prüft Videomaterial

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wird das Videomaterial offenbar von Rechten für Hetze genutzt. Hintergrund könnte demnach ein möglicher Migrationshintergrund einiger Personen sein, die an den Aufnahmen beteiligt waren. Im Videomaterial sollen Rufe in fremder Sprache zu hören sein. Die Polizei prüft derzeit, ob das Material tatsächlich in der Silvesternacht entstanden ist. Ein junger Mann ist in den Aufnahmen sehr gut zu erkennen, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet. Die Ermittler versuchten noch herauszubekommen, wer er und die anderen jungen Männer sind, heißt es. Das Material zeigt allerdings offenbar nicht die späteren Angriffe auf Feuerwehr und Polizei mit Silvesterraketen und Leuchtmunition.

Weitere Informationen Handyvideo zeigt offenbar Böllerattacke auf Schule Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in Wolfsburg ist ein Video aufgetaucht, das einen Teil der Gewalteskalation zeigen soll. Die Polizei wertet die Aufnahmen aus. (03.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.01.2020 | 17:00 Uhr