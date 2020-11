Böller-Attacke in Einbeck: Angeklagte gestehen vor Gericht Stand: 24.11.2020 12:23 Uhr Vor dem Amtsgericht Einbeck haben zwei mutmaßliche Rechtsextremisten eine Böller-Attacke auf eine Flüchtlingshelferin eingeräumt. Sie hatten den Sprengkörper in den Briefkasten der Frau geworfen.

Zum Prozessauftakt im örtlichen Amtsgericht gaben ihre Verteidiger am Dienstag eine entsprechende Erklärung ab. Laut Anklage wollten die 24 und 26 Jahre alten Männer mit dem Anschlag in der Nacht zum 10. Juni 2020 ihre Missachtung für die Geschädigte ausdrücken und ihr einen Denkzettel verpassen. Die Frau tritt als Nebenklägerin auf. Sie sei schon zuvor von dem älteren Angeklagten mehrfach bedroht worden, sagte die 41-Jährige am Dienstag. Er habe sie auch einmal geschlagen, als sie ihn davon abhalten wollte, ein Kind zu filmen.

Ein Täter verletzt sich bei Anschlag

Bei der Tat vor dem Haus der 41-Jährigen hatte sich einer der Männer schwer an den Händen verletzt. Bei dem Sprengsatz soll es sich um einen illegalen "Polenböller" gehandelt haben. Eine Blutspur führte vom Tatort bis zu seiner Wohnung, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen wurden festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Männer hätten versucht, die Frau einzuschüchtern, weil sie sich gegen Rechtsextremismus engagiert, so die Generalstaatsanwaltschaft Celle.

Anklage wegen mutmaßlich rechtsradikalem Anschlag Zwei Männer sollen einen "Polenböller" im Briefkasten einer Frau deponiert haben, die sich gegen Rechts engagiert.

Anklage wegen versuchter Brandstiftung und Sprengstoffexplosion

Zunächst hatte die Celler Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung auch gegen einen dritten Beschuldigten ermittelt, konnte dem 21-Jährigen aber keine Tatbeteiligung nachweisen. Auch stand die Bildung einer auf Dauer angelegten kriminellen Vereinigung im Raum, diese muss aber aus mindestens drei Personen bestehen. Nun sind die beiden Männer wegen Sachbeschädigung, versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion angeklagt.

26-Jähriger mehrfach vorbestraft

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte den Anschlag scharf verurteilt. Der jetzt angeklagte 26-Jährige, der den illegalen Böller gezündet haben soll, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrfach vorbestraft. Er soll außerdem im vergangenen Herbst vor der KZ-Gedenkstätte Moringen im Landkreis Northeim provoziert haben.

