Bodenwerder: Zwei Jahre altes Kind fällt in Weser und stirbt

Stand: 10.04.2024 08:55 Uhr

Ein zwei Jahre alter Junge ist am Dienstag in der Nähe von Bodenwerder (Landkreis Holzminden) in die Weser gefallen und gestorben. Die Hintergründe des Unfalls sind unklar.