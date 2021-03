Stand: 12.03.2021 07:57 Uhr Bockenem: A7 nach Lkw-Unfall stundenlang dicht

Wegen eines Unfalls ist die A7 in Richtung Kassel in der Nacht zu Freitag stundenlang gesperrt gewesen. Nach Angaben der Polizei hatte sich am Abend zwischen Bockenem und Seesen ein Lkw quergestellt und die komplette Fahrbahn blockiert. Zudem verlor der Lastwagen einen Teil seiner Ladung, größere Mengen Müsli landeten auf der Fahrbahn. Erst gegen 4.30 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Der Lkw-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.03.2021 | 07:30 Uhr