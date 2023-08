Stand: 08.08.2023 13:47 Uhr Blutiger Streit in Clausthal-Zellerfeld: 22-Jähriger festgenommen

In Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) sind laut Polizei am Dienstagvormittag zwei Männer in Streit geraten. Dabei wurde ein 24-Jähriger verletzt. Ein 22-Jähriger soll ihm mit einem von der Polizei nicht näher definierten Gegenstand blutende Wunden zugefügt haben. Beamte nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Sie ermitteln wegen versuchter Tötung gegen den 22-Jährigen. Der verletzte 24-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei sammelte dort am Mittag noch Spuren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.08.2023 | 13:30 Uhr