Blindgängerverdacht in Göttingen: Evakuierung am 30. Januar Stand: 28.01.2021 15:56 Uhr Für die in Göttingen am 30. Januar geplante Bombenentschärfung unter Corona-Bedingungen stellt die Stadt Göttingen drei Evakuierungszentren bereit.

Das Evakuierungsgebiet in einem Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort in der Godehardstraße wurde dafür in drei Sektoren (blau, grün und rot) aufgeteilt, teilte die Stadt mit. Für jede Zone stehe ein Evakuierungszentrum bereit. Dabei handelt es sich um zwei Schulen sowie die Zentral-Mensa der Uni Göttingen. Wer zu welcher Zone zählt, hängt von der jeweiligen Wohnadresse ab. Die Stadt veröffentlichte dazu unter anderem konkrete Straßenlisten und eine entsprechende Karte.

VIDEO: Bombenräumung: Wie ist das Vorgehen in Göttingen? (2 Min)

Kostenlose FFP2-Masken für Anwohner

Die Unterbringung erfolge "pandemiegerecht", teilte die Stadt mit. Bei der Auswahl der Gebäude sei darauf geachtet worden, dass eine Unterbringung in vielen einzelnen Räumen möglich ist. Alle betroffenen Anwohner sollen zudem kostenlos FFP2-Masken für den Aufenthalt erhalten. Zudem soll auf Abstand geachtet werden. Das Land Niedersachsen hatte zuvor eigens für die Situation in Göttingen die aktuelle Corona-Verordnung im Hinblick auf Bombenentschärfungen und Evakuierungen aufgeweicht.

Nähe zu Entschärfungsunglück vor elf Jahren

Anfang Januar waren in Göttingens Weststadt bei Bauarbeiten vier verdächtige Objekte in mehreren Meter Tiefe geortet worden. Ganz in der Nähe des jetzigen Fundorts war 2010 ein Blindgänger entdeckt worden. Bei der Entschärfung kam es zu einem tödlichen Unfall: Drei Menschen starben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Toten waren Angehörige des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Entschärfung dauert wohl bis Sonntag

Im aktuellen Fund gehen Experten davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um mindestens einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Etwa 8.300 Menschen müssen daher am Sonnabend, 30. Januar, bereits bis 6.30 Uhr, ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt geht aufgrund der vier Verdachtsfälle davon aus, dass die Entschärfung bis zum Sonntag dauern wird. Die Anwohner wurden aufgerufen sich um eine Unterkunft außerhalb der Sperrzone zu kümmern - etwa im privaten Umfeld oder in Hotels. Zudem wurde ein Bürgertelefon (0551) 400-4048 eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2021 | 08:00 Uhr