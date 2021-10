Blindgängerfund in Göttingen: 20.000 Menschen betroffen Stand: 07.10.2021 12:35 Uhr Nach dem Fund einer Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Göttingen große Teile der Innenstadt evakuiert werden. Fachleute beraten, ob die Bombe vor Ort entschärft werden kann.

Betroffen sind nach Angaben der Stadt rund 20.000 Menschen. Das zu räumende Gebiet umfasst große Teile der Innenstadt. Auch zwei Krankenhäuser, zwei Wohnhochhäuser, Büros, Schulen und Teile der Universität liegen in dem Radius. Evakuiert werden müssen die gesamte Altstadt sowie Teile des Ostviertels, der Nordstadt und Bereiche westlich der Bahnstrecke. Die Stadt richtete Sammelstellen ein. Weitere Informationen gibt es beim Bürgertelefon unter der Nummer (0551) 707 51 00 sowie im Internet in einem Live-Blog unter: www.goe.de/bombenverdacht.

Züge fahren Göttingen nicht an

Die Busse der Göttinger Verkehrsbetriebe GöVB sowie die Regionalbusse, die im betroffenen Bereich verkehren, werden weiträumig umgeleitet. Der Bahnverkehr durch Göttingen ist eingestellt worden, Züge im Fernverkehr werden über Altenbeken in Nordrhein-Westfalen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch laut Bahn um 80 Minuten. Züge des Metronom starten beziehungsweise enden in Northeim. Wie der Regionalbahn-Betreiber mitteilte, fahren zwischen Northeim und Göttingen ersatzweise Busse - mit einem Halt in Nörten-Hardenberg.

Entschärfen vor Ort - oder Sprengung?

Der Blindgänger war am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten am Auditorium der Universität in der Nähe des Weender Tors entdeckt worden. Fachleute beraten, ob die Bombe vor Ort entschärft werden kann oder gesprengt werden muss. Wie lange alles dauere, hänge auch davon ab, wie schnell die Evakuierung abgeschlossen werden kann, damit die Fachleute mit ihrer Arbeit beginnen können, sagte ein Sprecher der Stadt Göttingen.

