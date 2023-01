Stand: 04.01.2023 15:57 Uhr Blindgänger in Hann. Münden: Teil-Entwarnung für den Bahnhof

Für einen von drei Punkten, an denen in der Stadt Hann. Münden (Landkreis Göttingen) Blindgänger vermutet werden, konnte nun Entwarnung gegeben werden. An einem der Verdachtspunkte in der Nähe des Bahnhofs konnten nach Angaben der Sondierungsfirma keine Hinweise auf Kampfmittel gefunden werden. Allerdings wurde bei den Untersuchungen die Asphaltdecke beschädigt, die nun neu versiegelt werden muss. Bis Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Ebenfalls in der Nähe des Bahnhofs liegt der Verdachtspunkt am Philosophenweg. Dieser konnte aufgrund der fehlenden Genehmigung der Bahn nicht untersucht werden, was laut Stadt im Frühjahr nachgeholt werden soll.

Gebiet an der Kläranlage wird kommende Woche untersucht

Weiterhin steht ein Verdachtspunkt an der Kläranlage aus. Die bisherigen Untersuchungen konnten nicht abschließend klären, ob ein Blindgänger vorhanden ist. In der kommenden Woche soll der Kampfmittelräumdienst und eine Spezialfirma das Gebiet weiter untersuchen. Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) hatte die Punkte angezeigt. Expertinnen und Experten werteten dafür Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg aus.

