Stand: 01.03.2023 08:05 Uhr Blindgänger-Verdachtspunkte in Göttingen erhärten sich

Am 25. März sollen in Göttingen Bomben-Blindgänger unschädlich gemacht werden. Nach technischen Sondierungen hat sich der Verdacht auf einen weiteren Sprengsatz aus dem 2. Weltkrieg erhärtet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) geht nun von drei Gefahrenpunkten aus, sagte ein Stadtsprecher. Der Einsatz auf dem Gelände zwischen der S-Arena und der Leine in Göttingen wird derzeit vorbereitet. An einem der Verdachtspunkte wird das Grundwasser abgesenkt, außerdem beginnt der Aufbau von knapp 70 Übersee-Containern. Aus ihnen werden Schutzwände errichtet und die Container auf bis zu drei Etagen übereinander gestellt. Zwei Stellen, an denen Bomben vermutet werden, sollen durch Container in der Höhe überdacht werden. Damit können die Fachleute vom KBD nach einer kontrollierten Sprengung den Splitterflug noch besser eindämmen.

Weitere Informationen Blindgänger-Verdacht: Sperrungen in Göttingen Betroffen sind Bereiche am Leineufer und der Sparkassen-Arena. Dort werden vier Blindgänger vermutet. (05.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.03.2023 | 07:30 Uhr