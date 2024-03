Stand: 05.03.2024 06:35 Uhr Blaualgen: Eixer See in Peine bleibt weiter gesperrt

Nach der Sperrung des Eixer Sees wegen blau-grüner Farbschlieren im Wasser steht die Ursache fest: In dem Gewässer in Peine haben sich Blaualgen ausgebreitet. Das haben Laborergebnisse aus Wasserproben gezeigt, teilte der Landkreis Peine am Montag mit. Der See und der Uferbereich bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Ende dieser Woche sollen erneut Wasserproben genommen werden. Blaualgen können bei Menschen durch Verschlucken und Hautkontakt unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Atemwegserkrankungen auslösen. Auch für Hunde sind sie gefährlich.

