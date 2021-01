Stand: 25.01.2021 15:17 Uhr Bistum Hildesheim: Sexueller Missbrauch durch Geistlichen?

Hat ein katholischer Geistlicher sexuelle Gewalt gegen einen oder mehreren Jungen ausgeübt? Dieser Frage geht das Bistum Hildesheim nach. Es gibt Hinweise, dass der 2019 verstorbene Priester in seiner sexuellen Veranlagung auf Kinder fixiert gewesen sei. 40 Jahre war der Priester tätig, unter anderem in Salzgitter, Bad Gandersheim und Groß Ilsede. Eine Arbeitsgruppe soll in allen Gemeinden nachforschen. Die Recherche werde nicht einfach, sagte der Hildesheimer Generalvikar Martin Wilk, weil sie die mehr als 40-jährige Priesterlaufbahn des beschuldigten Geistlichen betreffe. Dennoch sei es dies notwendig, um Licht ins Dunkel zu bringen. Mögliche betroffene sollen ermutigt werden, sich an die unabhängigen Ansprechpersonen des Bistums zu wenden.

