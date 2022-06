Stand: 27.06.2022 13:38 Uhr Bisher unbekannte Grass-Erzählung erblickt Licht der Welt

Zum 95. Geburtstag von Günter Grass publiziert der Göttinger Steidl Verlag eine bislang unbekannte, noch nicht veröffentlichte Erzählung des Literaturnobelpreisträgers. Das Buch "Figurenstehen" werde in diesem Sommer erscheinen, verkündete eine Verlagssprecherin am Montag. Die mit Zeichnungen von Grass illustrierte Erzählung dreht sich um die Tochter eines Goldschmieds. Der zunächst von Grass für sein autobiografisches Werk "Beim Häuten der Zwiebel" konzipierte Text wurde erst kürzlich von seiner langjährigen Mitarbeiterin Hilke Ohsoling im Archiv entdeckt. Günter Grass war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Bildhauer und Grafiker. Er wäre am 16. Oktober 95 Jahre alt geworden und starb am 13. April 2015 in Lübeck.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Grafik und Design