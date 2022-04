Stand: 01.05.2016 10:34 Uhr Biker gedenken Unfallopfern beim Saisonauftakt von Marco Schulze

Der Rathaus-Vorplatz in Salzgitter: Es duftet nach Crêpes und Pommes. Der Eishändler hat gut zu tun, die Sonne strahlt. Die Motorrad-Gemeinde hätte sich keinen besseren Tag für den Saisonauftakt aussuchen können. Doch an diesem Sonnabend soll nicht nur gefeiert werden. Infostände machen auf die Gefahr der Zweiräder im Straßenverkehr aufmerksam. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer hat wie jedes Jahr zur traditionellen Motorrad-Gedenkfahrt geladen. 5.000 Bikerfreunde sind gekommen, um den Fahrern zu gedenken, die in der vergangenen Saison bei Motorrad-Unfällen ums Leben kamen. Robyn Stockhaus ist zusammen mit seinen Freunden das erste Mal dabei. Der 21-Jährige ist neugierig. Er möchte einfach mal erleben, wie es ist, dabei zu sein. Die Biker-Gemeinde sei für ihn wie eine Familie. "Auch wenn ich die Verstorbenen nicht kenne, fühlt man mit", sagt Stockhaus.

Auch Motorradfahrer-Seelsorger ist mit dabei

Es ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das alle Kuttenträger eint. Das hat auch Reinhard Arnold beobachtet. Der 61-Jährige ist seit der ersten Gedenkfahrt dabei - das war vor 29 Jahren. Und das zeigt er auch voller Stolz, mit einer besonderen Kette an seiner Weste. Bei jeder Teilnahme kommt ein Jahresplättchen neu hinzu. Arnold ist Pfarrer und Motorradfahrer-Seelsorger zugleich. Seine größte Herausforderung wird sein, bei der späteren Andacht im Braunschweiger Dom den Spagat zwischen Motorradbegeisterung und Trauerbewältigung zu schaffen. "Für uns ist es ganz wichtig, dass der Gottesdienst in aller Feierlichkeit beginnt und in erlebter Fröhlichkeit endet", so Arnold. Das sei seine pädagogische Aufgabe an diesem Tag.

Personalisierte Kreuze erinnern an Unfallopfer

Doch bevor der Konvoi in Richtung Dom startet, werden 14 personalisierte Holzkreuze, die für die verunglückten Biker aus dem Braunschweiger Land stehen, auf einen Anhänger montiert. Dann setzten sich Motorräder, Trikes und Quads in Bewegung - angeführt von Reinhard Arnold. Mittlerweile haben sich auch Hunderte Schaulustige am Startpunkt versammelt. Kameras werden gezückt, Kinder winken den Bikern zu. Es hat ein bisschen was von einem Staatsbesuch. Robyn Stockhaus hat sich am Ende des Konvois eingeordnet, ist jedoch nicht zu übersehen: Seinen Helm ziert ein selbstgebastelter und sehr extravaganter Plüschüberzug.

Bewegender Gottesdienst im Braunschweiger Dom

Eine Dreiviertelstunde später treffen die ersten Biker am Schlossvorplatz in Braunschweig ein. Von dort aus geht es für einige zu Fuß weiter in Richtung Dom. Unter ihnen ist auch Frank Klingebiel (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter. Er ist der Schirmherr der Gedenkfahrt und seit zehn Jahren immer mit dabei. "Die Gottesdienste in der Kirche gehören zu den bewegendsten Veranstaltungen, die ich in meiner Amtszeit mitgemacht habe", sagt Klingebiel. Er sitzt in der ersten Reihe, während die 14 Kreuze in den Dom getragen und im Altarraum aufgestellt werden. Im Hintergrund läuft andächtige Musik. Pfarrer Arnold hat seine Kutte mittlerweile gegen einen Talar getauscht. Für die Angehörigen bietet sich mit diesem Gottesdienst die Möglichkeit, noch einmal im Kreise der Motorrad-Gemeinde Abschied zu nehmen.

Tödliche Unfallquote bei Motorrad-Fahrern nimmt ab

Als die Gedenkfahrt 1988 ins Leben gerufen wurde, starben im ehemaligen Regierungsbezirk Braunschweig 36 Biker pro Jahr, erzählt Arnold. Im vergangenen Jahr waren es 12 Motorradfahrer. Zwei zusätzliche Kreuze erinnerten zudem an zwei Unfallopfer aus der Region, die außerhalb Braunschweigs tödlich verunglückten. Obwohl der Trend bereits rückläufig ist, hofft der Motorradfahrer-Seelsorger, dass die Gedenkfahrt eines Tages überflüssig wird.

"Das erlebt man nicht alle Tage"

Während einige Hundert Biker im Dom trauern, haben sich die anderen vom Gottesdienst ausgeklinkt und genießen stattdessen das frühlingshafte Wetter in der Stadt. So auch Robyn Stockhaus. Der 21-Jährige hat sich mit seinen Freunden unweit des Schlosses ein Eis besorgt. "In die Kirche wollten wir nicht mit. Wir wollten ja auch nur erleben, wie es ist, mit der Masse mitzufahren. Das erlebt man nicht alle Tage", sagt der 21-Jährige. Noch bis zum Abend bleibt die Motorrad-Gemeinde in Braunschweig, dann treten alle wieder ihren Heimweg an. Und die meisten von ihnen werden im nächsten Jahr wieder mitfahren - so wie Stockhaus.