Biker erschreckt sich über Blitzer und verunglückt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er sich offenbar so sehr über einen mobilen Blitzer erschreckt, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Mann kam daraufhin von der Straße ab und stürzte in einen Graben.

