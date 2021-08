Stand: 19.08.2021 07:17 Uhr Beziehungsstreit in Göttingen? Mann notoperiert

Bei einem mutmaßlichen Beziehungsstreit in der Göttinger Weststadt sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner am Mittwoch gemeldet, dass eine Frau aus einem Wohnhaus um Hilfe rief. Aufgrund der unklaren Lage rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Bei ihrer Ankunft traf die Polizei vor der Haustür einen mit Blut beschmierten Mann an. Er wurde zunächst fixiert. Die Frau war demnach offenbar leichter verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, der Mann musste notoperiert werden. Weitere Informationen zum Hintergrund des Geschehens liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.08.2021 | 06:30 Uhr