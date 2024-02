Stand: 13.02.2024 09:14 Uhr Bewohner stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Braunschweig

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Braunschweiger Siegfriedviertel ist in der Nacht zu Dienstag ein Bewohner gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde eine weitere Bewohnerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zwei Polizisten hätten bei dem Einsatz leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Bewohner der restlichen Wohnungen blieben unverletzt. Die Flucht über das Treppenhaus sei für sie zunächst nicht möglich gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Erst nachdem die Einsatzkräfte den Brandrauch entfernt hatten, konnten alle Bewohner das Haus verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro.

