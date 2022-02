Stand: 22.02.2022 12:20 Uhr Betrunkener springt in Dassel gegen Autos und Fensterscheibe

Die Polizei hat in Dassel (Landkreis Northeim) einen 24-Jährigen über Nacht in Gewahrsam genommen, weil er stark betrunken auf der Straße randaliert und herumgeschrien haben soll. Die Beamten waren am späten Montagabend alarmiert worden, weil der Mann gegen geparkte Autos und die Schaufensterscheibe eines Geschäftes sprang. Als zwei Streifenwagen eintrafen, versuchte er nach Polizeiangaben immer wieder wegzulaufen und sich zu verstecken. Er wurde schließlich zur Polizeidienststelle Einbeck gebracht. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

