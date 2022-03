Stand: 18.03.2022 12:41 Uhr Betrunkener läuft auf Bahngleisen einem Güterzug entgegen

Ein Betrunkener hat am frühen Freitagmorgen den Lokführer eines Güterzugs in Braunschweig zur Notbremsung gezwungen. Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige dem Güterzug entlang der Bahnschienen entgegengelaufen und habe sich mit einer Taschenlampe bemerkbar gemacht. Die Polizei stellte bei ihm 2,19 Promille fest. Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.03.2022 | 15:00 Uhr