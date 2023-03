Stand: 13.03.2023 07:45 Uhr Betrunkener Golfcart-Fahrer baut Unfall und flüchtet

Ein 51-Jähriger hat am Wochenende in Ilsede im Landkreis Peine mit einem Golfcart einem Autofahrer die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht. Laut der Polizei flüchtete der Mann vom Unfallort. Beamte machten ihn jedoch schnell ausfindig. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Zudem konnte der Mann den Angaben zufolge keine erforderliche Fahrerlaubnis und keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Unfallflucht. Der Gesamtschaden durch den Unfalls wird auf 5.000 Euro geschätzt.

