Stand: 24.02.2024 10:32 Uhr Betrunken und bewaffnet im Auto: Polizei stoppt 17-Jährigen

In Salzgitter hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen 17-Jährigen angehalten, der alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis im Auto unterwegs war. Nach Polizeiangaben war der Jugendliche über eine rote Ampel gefahren und wurde daraufhin von einer Streife kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,43 Promille. Zudem habe der Minderjährige eingeräumt, Drogen konsumiert zu haben, so die Polizei. In seinem Auto fanden die Beamten außerdem griffbereit ein verbotenes Einhandmesser. Während der Verkehrskontrolle versuchte der 17-Jährige den Angaben zufolge, zu Fuß zu flüchten, wurde aber nach kurzer Zeit von den Beamten eingeholt. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min