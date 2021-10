Betrug mit Öko-Anlagen? Angeklagte schweigen vor Gericht Stand: 05.10.2021 12:55 Uhr Zum Prozessauftakt um mutmaßlichen Anlagebetrug in Millionenhöhe schweigen die fünf Angeklagten. Sie müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Am ersten Verhandlungstag, der nur eine gute halbe Stunde dauerte, wurde hauptsächlich die Anklage verlesen. Die fünf früheren Verantwortlichen der Göttinger Firma Erneuerbare Energie Versorgung äußerten sich nicht. Ihnen wird vorgeworfen, Anlegern Renditen von bis zu neun Prozent versprochen haben - für Investitionen in einen geplanten Offshore-Windpark in der Nordsee und den Kauf eines Biomassekraftwerks in Papenburg. In ihren Prospekten verschwieg die Firma aus Sicht der Anklage bewusst, dass der Windpark in einem militärischen Gebiet liegen sollte und sehr wahrscheinlich nie gebaut werden konnte. Denn laut Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte das Verteidigungsministerium den Plänen längst "aufs Schärfste widersprochen". Dann ging die Firma pleite und das Geld der Anleger war weg.

6,4 Millionen Euro Schaden

Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Ex-Managern vor, die Anleger getäuscht und betrogen zu haben. Der Schaden liege bei mindestens 6,4 Millionen Euro, insgesamt sollen 26 Millionen Euro eingeworben und fast 2.000 Anleger geschädigt worden sein. Davon werden 680 als Zeugen gehört. Der Prozess wird Monate dauern. Wegen der vielen Beteiligten ist nicht genug Platz im Göttinger Landgericht, es verhandelt deshalb im Bürgerhaus Bovenden.

