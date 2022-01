Betrug mit Baumaschinen? Prozess in Braunschweig gestartet Stand: 05.01.2022 12:45 Uhr Ein Prozess um millionenschweren Betrug mit Baumaschinen hat am Mittwoch am Landgericht Braunschweig mit dem aufwendigen Verlesen der Anklage begonnen.

Dem 37-jährigen Hauptangeklagten werden 38 Straftaten und einem mutmaßlichen 36 Jahre alten Mittäter 17 Delikte vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Von bislang mehr als 100 bekannten Fällen seien nur ausschnittsweise Taten zur Anklage gebracht worden, hieß es. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Anklage auf mindestens 1,4 Millionen Euro.

Angeklagte sollen sich als Bauunternehmer ausgegeben haben

Dem Angeklagten und seinem mutmaßlichen Mittäter wird vorgeworfen, in ganz Deutschland Bagger, Radlader und Baumaterial geliehen und nicht wieder zurückgebracht zu haben. Mit gefälschten Papieren gaben sich die Angeklagten als Bauunternehmer aus. So sollen sie zum Beispiel in mehreren Filialen einer Einbecker Firma Baumaschinen wie Minibagger zur Ausleihe bestellt haben. Komplizen holten diese ab und brachten sie nie wieder zurück. Stattdessen vermieteten sie über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren diese selbst weiter oder verkauften sie sogar.

In dem Verfahren sind zahlreiche Fortsetzungstermine bis Ende Februar geplant.

Weitere Informationen Getreidediebstahl: Täter zu Haftstrafen verurteilt Das Gericht in Oldenburg sah es als erwiesen an, dass sich die Angeklagten des schweren Bandendiebstahls schuldig gemacht haben. (12.05.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.01.2022 | 08:00 Uhr