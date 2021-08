Stand: 23.08.2021 08:15 Uhr Betrüger verschicken falsche Mahnungen per Post

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die in den vergangenen Tagen im Landkreis Helmstedt und in Wolfsburg die Runde machte. Die Geschädigten hatten demnach per Post eine Mahnung mit einer Zahlungsaufforderung bekommen - zu einem angeblichen Abonnement, einem ausstehenden Betrag oder einer noch nicht bezahlten Dienstleistung. Darin wurden sie aufgefordert, Geld zu zahlen. Die Polizei rät davon ab, Mahnungen zu zahlen, wenn sie nicht zugeordnet werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.08.2021 | 06:30 Uhr