Stand: 21.01.2021 12:49 Uhr Betrüger ergaunert Online-Banking-Daten und bucht ab

Ein Trickbetrüger hat einen 81-Jährigen aus Braunschweig am Telefon überlistet und sich auf diese Weise Zugriff auf dessen Computer und das Online-Banking verschafft. Der Anrufer hatte sich laut Polizei am Mittwoch als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Er schilderte, dass der Rechner des Seniors Ziel eines Hacker-Angriffs geworden sei. Aus diesem Grund müssten nun umgehend weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dem Täter gelang es, an vertrauliche Daten zu gelangen. Am Nachmittag stellte der 81-Jährige dann fest, dass es unberechtigte Abbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro von seinem Konto gegeben hatte. Er trennte daraufhin seinen Rechner vom Strom und vom Internet, ließ über seine Bank das betroffene Konto sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Ausspähens von Daten und Computerbetrugs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2021 | 13:30 Uhr