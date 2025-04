Stand: 02.04.2025 11:57 Uhr Falsche Gärtner betrügen Senior um 5.000 Euro - Polizei warnt

In Gifhorn ist ein 86-Jähriger von vermeintlichen Gärtnern betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Unbekannten mit Flugzetteln für ihre Leistungen geworben. Am Dienstag vergangener Woche kamen sie auf Anfrage des Mannes und begannen mit den Gartenarbeiten, während die Verhandlungen über den Preis noch liefen. Kurze Zeit später hätten die Männer ihre Arbeit abgebrochen. Eine Anzahlung vorausgesetzt, würden sie die Arbeit am Folgetag fortsetzen, versprachen sie der Polizei zufolge. Der 86-Jährige sei eingeschüchtert gewesen und hätte deshalb die geforderten 5.000 Euro übergeben. Die vermeintlichen Gärtner kamen aber nicht wieder, um die Arbeiten zu beenden. Die Polizei rät deshalb zu Vorsicht bei solchen Haustürgeschäften. Insbesondere müssten Handwerker auf Nachfrage Gewerbescheine vorzeigen. Die Bezahlung sollte außerdem erst nach den Arbeiten erfolgen.

Weitere Informationen Handwerker-Notdienste: Vorsicht vor Pfusch und Betrug Notdienste aus dem Internet sind nicht immer eine Hilfe - oft stecken unseriöse Firmen dahinter, die Notlagen ausnutzen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min