Stand: 05.04.2023 08:16 Uhr Räuber auf der Flucht: Polizei Goslar sucht verurteilten Mann

Die Polizei sucht nach wie vor nach einem Mann, der im August vergangenen Jahres von einem Ausflug aus einem Pflegezentrum in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) nicht zurückgekehrt ist. Am Dienstag haben die Polizei Goslar und die Staatsanwaltschaft Celle die Öffentlichkeitsfahndung erneuert. Der Gesuchte wurde 2009 wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls und unerlaubten Führens einer Schusswaffe zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt, das Gericht ordnete zudem eine Sicherungsverwahrung an. Der 72-jährige Mann muss demnach in dem Pflegezentrum wohnen und sich regelmäßig persönlich bei seiner Bewährungshelferin melden. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hager, hat graue, kurze Haare und trägt vermutlich einen Bart. Die Polizei rät, ihn bei Erkennen nicht anzusprechen, sondern unverzüglich die Beamten zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 33 90 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.04.2023 | 15:00 Uhr