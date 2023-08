Stand: 09.08.2023 16:13 Uhr Besucherrekord bei den Gandersheimer Domfestspielen

Mehr als 58.000 Karten wurden für die Theaterstücke vor der Stiftskirche in Bad Gandersheim verkauft, mit den kostenlosen Veranstaltungen kommen die Gandersheimer Domfestspiele sogar auf 68.000 Besucher. Ein neuer Rekord in der 64. Spielzeit des größten professionellen Freilichttheaters in Niedersachsen. Noch bis zum Sonntag werden "Abba-Dancing Queen", "Robin Hood", "My Fair Lady" und "Der Graf von Monte Christo" aufgeführt, die Rekordbilanz konnte die Festspielleitung aber schon jetzt ziehen. Die Theaterstücke waren zu 80 Prozent ausgelastet so Intendant Achim Lenz. Der Vorsitzende des Aufsichtsrat Uwe Schwarz stellte am Mittwoch Harald Benz als neuen kaufmännischen Leiter vor. Der 54-jährige wird die Position zum 1. Oktober übernehmen. Und bringt Festspielerfahrung mit: Er war Theaterleiter bei den Bad Hersfelder Festspielen und Verwaltungsleiter der Luisenburg-Festspiele im fränkischen Wunsiedel. Ende Oktober soll das Programm für die kommende Festspielsaison stehen, der Kartenvorverkauf beginnt am 13. November.

Weitere Informationen Nach Rauswurf: Ehemaliger Domfestspiele-Geschäftsführer wehrt sich Der Aufsichtsrat kündigte Thomas Groß fristlos nach einer Wirtschaftsprüfung. Der will nun rechtliche Schritte prüfen. (15.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.08.2023 | 15:00 Uhr