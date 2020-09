Stand: 04.09.2020 16:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Maddie": Weiteres Verfahren gegen Verdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, zuständig für Ermittlungen im Fall der vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen Britin Madeleine McCann, führt ein weiteres Verfahren gegen den Verdächtigen Christian B. Dabei geht es um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines damals zehnjährigen deutschen Mädchens, wie der Erste Staatsanwaltschaft Hans Christian Wolters auf Nachfrage von NDR.de sagte. Diese Tat soll sich 2007 in Portugal wenige Wochen vor dem Verschwinden der damals dreijährigen "Maddie" ereignet haben. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Kein Zusammenhang zum Fall "Maddie"

Die Ermittlungen in diesem Fall laufen laut Wolters bereits seit Frühjahr 2019 und stehen in keinem Zusammenhang zum Fall "Maddie". Es handele sich um ein gesondertes Verfahren. Christian B. soll laut Wolters möglicherweise nackt an sich selbst Handlungen vorgenommen haben. Einen Übergriff auf das Mädchen soll es nicht gegeben haben. Der Beschuldigte habe Akteneinsicht in das Verfahren erhalten, sagte Wolters. Es stehe ihm frei, sich dazu zu äußern.

Antrag auf vorzeitige Haftentlassung

Christian B. sitzt derzeit wegen Drogenhandels eine Gefängnisstrafe in Kiel ab. Ob über seinen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung vom Juli nun das Landgericht Kiel oder Braunschweig entschieden muss, ist weiterhin unklar. Laut Wolters steht eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) über die Zuständigkeit noch aus.

