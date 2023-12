Beschäftigte der Salzgitter AG treten in Warnstreik Stand: 14.12.2023 08:34 Uhr Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie ruft die IG Metall in Niedersachsen erneut zu Warnstreiks auf. Mitarbeitende von Früh-, Spät-, und Nachtschicht der Salzgitter AG legen ihre Arbeit nieder.

Wenn die Beschäftigten heute ihre Arbeit einstellen, soll vor dem Werkstor der Salzgitter AG eine Kundgebung mit bis zu 2.000 Menschen stattfinden, teilte die Gewerkschaft mit. Bereits am Mittwoch hatten Beschäftigte bei der Tochtergesellschaft Peiner Träger ihre Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt. Schon am Dienstag starteten Beschäftigte anderer nordwestdeutscher Betriebe einen 24-stündigen Ausstand. Zuvor hatte die vierte Verhandlungsrunde kein Ergebnis gebracht. Sollte sich auf Arbeitgeberseite weiterhin nichts tun, schließe man weitere Streiks nicht aus, so ein Sprecher der IG Metall Salzgitter.

Vorstellungen von IG Metall "völlig überzogen"

Einen Tag vor Beginn der fünften Verhandlungsrunde wolle man die Warnstreiks damit noch einmal ausweiten und den Druck auf Seiten des Arbeitgebers erhöhen, so die IG Metall. Konkret fordert die Gewerkschaft 8,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Als "völlig überzogen" bezeichnete der Arbeitgeberverband Stahl die Vorstellungen der IG Metall. Die Arbeitgeberseite hat laut IG Metall eine Einmalzahlung von 1.000 Euro für Januar 2024 und eine Entgelterhöhung ab Juli 2024 von 3,5 Prozent bei einer Laufzeit von 19 Monaten angeboten. Das Angebot sei so weit von einem möglichen Endergebnis entfernt, "dass wir uns entschieden haben, die Verhandlungen zu beenden", so Gewerkschafts-Verhandlungsführer Knut Giesler.

AUDIO: Start der Stahl-Tarifrunde - kommt jetzt die 4-Tage-Woche? (14.11.2023) (5 Min) Start der Stahl-Tarifrunde - kommt jetzt die 4-Tage-Woche? (14.11.2023) (5 Min)

Zehntausende Beschäftigte von Tarifverhandlungen betroffen

In der Stahl- und Eisenindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen sind rund 68.000 Menschen beschäftigt, in der ostdeutschen Stahlindustrie rund 8.000. Die Friedenspflicht war Ende November ausgelaufen. Seitdem gab es bereits zahlreiche Warnstreiks, an denen sich laut IG Metall mehrere Tausend Beschäftigte beteiligten - etwa in Salzgitter am vergangenen Freitag.

Weitere Informationen Durchbruch im Tarifstreit bei Windenergie-Unternehmen Ørsted 150 Beschäftigte des dänischen Unternehmens waren am Dienstag in Warnstreik getreten. Nun meldet die IG Metall einen Erfolg. (25.09.2023) mehr Toddin: Schmitz-Cargobull-Schließung aufgeschoben Das Werk des Fahrzeugbauers Schmitz-Cargobull in Toddin wird vorerst nicht geschlossen. Nach Protesten der Arbeitnehmer will das Unternehmen die Pläne noch einmal prüfen. (04.04.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.12.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften