Stand: 22.12.2020 14:05 Uhr Berufsfeuerwehr Göttingen bekommt dritte Wache

Die Berufsfeuerwehr Göttingen bekommt einen dritten Standort. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Neben den Wachen in der Südstadt und an der Universitätsmedizin (UMG) soll nun auch auf dem Gelände im Industriegebiet Grone ein Standort entstehen. Auf dem Gelände eines Pharmazulieferers sollen ein Fahrzeug und die entsprechende Besatzung stationiert werden. Für eine 24-Stunden-Bereitschaft sind das 21 Feuerwehrleute, ähnlich dem Standort an der UMG dient die Wache als Werksfeuerwehr und für die Öffentlichkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.12.2020 | 13:30 Uhr