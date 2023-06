Stand: 07.06.2023 22:06 Uhr Bergleute streiken im Bergwerk Asse und Schacht Konrad

Mehr als tausend Bergleute im maroden Bergwerk Asse II im Landkreis Wolfenbüttel und im Endlager Schacht Konrad in Salzgitter sind am Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Als Grund dafür nennt die Bergbaugewerkschaft IGBCE die verhärteten Fronten im aktuellen Tarifstreit. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass an beiden Standorten jeweils rund 200 BGE-Beschäftigte gegen Mittag ihre Arbeit ruhen lassen werden. Nach rund einer Stunde soll der jeweilige Betrieb in den Stollen jedoch normal weitergehen. Probleme wird es durch den Warnstreik laut der Betreiberin der Anlagen, der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), nicht geben. Es ist das erste Mal, dass Beschäftigte der BGE die Arbeit niederlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.06.2023 | 06:30 Uhr