Stand: 11.02.2023 11:51 Uhr Beifahrer stirbt bei Unfall - A2 bei Peine gesperrt

Auf der Autobahn 2 bei Peine ist am Samstagmorgen bei einem Unfall der Beifahrer eines Autos gestorben. Nach Polizeiangaben waren an dem Unfall am Samstagmorgen der Pkw und ein Lkw beteiligt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die A2 ist zwischen Peine und Hämelerwald in Richtung Hannover aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird über die U16 umgeleitet.

