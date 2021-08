Stand: 12.08.2021 10:55 Uhr Beierstedt: 52-Jähriger zündet Ackerfläche an

Ein 52 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend bei der Ortschaft Beierstedt (Landkreis Helmstedt) einen Acker angezündet. Zwei Landwirte, die auf einem Feld mit Mäharbeiten beschäftigt waren, beobachteten den Mann gegen 19.30 Uhr, als dieser sich an einem Feldrand versteckte. Kurze Zeit später nahmen sie eine Rauchentwicklung in dem Bereich wahr und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten eine rund 250 Quadratmeter große brennende Fläche. Aufgrund der Personenbeschreibung fahndete die Polizei nach dem 52-Jährigen. Gegen 21.23 Uhr trafen Fahnder den Mann im Landkreis Helmstedt an. Er gab die Brandstiftung zu. Zudem stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,82 Promille fest. Daraufhin wurden dem 52-Jährigen im Klinikum in Helmstedt zwei Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.08.2021 | 11:30 Uhr