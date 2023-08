Stand: 30.08.2023 20:49 Uhr Bei VW drohen Produktionsausfälle wegen Slowenien-Hochwasser

Wegen des Hochwassers in Slowenien drohen bei Volkswagen nun auch in Deutschland Produktionsausfälle. Grund sei ein von der Überschwemmung betroffener Zulieferer von Motorteilen, der derzeit nur eingeschränkt liefern könne, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Im Laufe des Septembers sei damit zu rechnen, dass nicht alle Komponenten- und Fahrzeugwerke ausreichend beliefert werden können. Es komme daher womöglich zu Produktionsausfällen. Welche Standorte konkret betroffen sein werden, ließ der Konzern noch offen. Das Problem betreffe aber mehrere Standorte.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW