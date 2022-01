Stand: 17.01.2022 11:05 Uhr Bei Tempo 100: Jugendliche klammert sich an Güterzug

Eine 14-Jährige ist bei hoher Geschwindigkeit auf einem Güterzug mitgefahren. Laut Polizei war die Magdeburgerin zusammen mit anderen Jugendlichen auf den Güterzug gestiegen, um bis zur nächsten Station mitzufahren. Als die Gruppe merkte, dass der Zug stattdessen auf offener Strecke hielt, sprangen die Jugendlichen ab - bis auf die 14-Jährige. Sie blieb die gesamte Strecke von Magdeburg nach Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) auf dem bis zu 100 Kilometer pro Stunde fahrenden Zug. Fast eine Stunde klammerte sie sich dabei an einen Haltegriff, nur auf einem Trittbrett stehend. Als der Zug an einer Baustelle einen Halt einlegte, klopfte sie beim Lokführer an die Tür - bei minus 3,5 Grad Celsius dem Fahrtwind ausgesetzt, stark unterkühlt, völlig verschmutzt und mit nur noch einem Schuh. Sie musste von der Lok heruntergehoben werden und kam ins Krankenhaus. Den Eltern droht nun eine Strafanzeige.

