Stand: 10.07.2023 22:02 Uhr Bei Marihuana-Plantage geholfen: Bewährungsstrafe für 39-Jährigen

Das Landgericht Göttingen hat am Montag einen 39-jährigen Mann wegen Drogenanbaus zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Er hatte in Wenzen im Landkreis Northeim einem Freund beim Anlegen einer Marihuana-Plantage geholfen. Der Freund wurde in einem gesonderten Prozess zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Der 39-jährige Helfer muss zu seiner Bewährungsstrafe auch 240 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Darüber hinaus soll er sich professionelle Unterstützung bei der Bekämpfung seiner Sucht und dem Abbau seiner Schulden holen. Bei einer Hausdurchsuchung im vergangenen Oktober fand die Polizei mehr als 700 Cannabis-Pflanzen. Außerdem stießen die Drogenfahnder auf mehrere Kilogramm Marihuana.

