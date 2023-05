Stand: 04.05.2023 06:15 Uhr Bei Kontrolle auf Polizisten zugerast: 34-Jähriger vor Gericht

Ein 34 Jahre alter Mann aus Göttingen steht ab heute vor dem Landgericht Kassel. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen, unter anderem versuchter Mord. Der Mann soll vor drei Jahren auf der A7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) mehrere Autos rechts überholt haben und wieder knapp vor ihnen eingeschert sein. Nach einer Fahndung wurde er von einer Streife im Stadtgebiet von Kassel angehalten. Als eine Beamtin und ein Beamte auf den Wagen zuliefen, soll der Fahrer laut der Staatsanwaltschaft auf sie zugerast sein. Die zwei Polizisten hätten sich nur durch einen Satz zur Seite in Sicherheit bringen können. Der Beamte soll vom Außenspiegel des Autos am Ellenbogen getroffen worden sein und eine Prellung erlitten haben. Bevor der Angeklagte festgenommen werden konnte, soll er sich einer weiteren Kontrolle entzogen haben, indem er seinen Wagen in einer Tempo-80-Zone auf bis zu 150 Stundenkilometer beschleunigte. Nach Angaben der Polizei hatte 2,3 Promille Alkohol im Blut.

