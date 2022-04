Stand: 09.04.2022 10:49 Uhr Bei Kontrolle: Betrunkener prallt mit Auto gegen Streifenwagen

In Salzgitter ist ein stark alkoholisierter Autofahrer bei einer Polizeikontrolle mit seinem Wagen gegen einen Streifenwagen gefahren. Der 39-Jährige sollte wegen seiner "sehr unsicheren Fahrweise" am Freitagabend im Stadtteil Lebenstedt kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Zunächst hielt der Mann an. Als die Polizisten hinter ihm stoppten und ausstiegen, um ihn zu kontrollieren, sei der Wagen des Mannes plötzlich rückwärts gerollt und gegen den Streifenwagen geprallt. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige einen Atemalkoholwert von 2,16 Promille hatte. Zudem hatte er keinen Führerschein dabei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.04.2022 | 13:00 Uhr