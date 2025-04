Stand: 14.04.2025 12:19 Uhr Bauwagen gerät in Brand: Hund rettet schlafende Besitzerin

In Eischott (Landkreis Gifhorn) hat sich in der Nacht zu Montag eine 43-jährige Frau aus einem brennenden Bauwagen retten können - alarmiert durch ihren Hund. Wie die Kreisfeuerwehr Gifhorn am Montag mitteilte, hatte der Hund seine schlafende Besitzerin durch lautes Bellen geweckt. Die Frau habe daraufhin festgestellt, dass der Bereich um ihren Holzofen in Flammen stand. Den Angaben zufolge versuchte die 43-Jährige zunächst, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Als der Brand auf eine Seitenwand und das Dach überging, rief sie demnach die Feuerwehr. Sechs Fahrzeuge mit 35 Einsatzkräften waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Laut Feuerwehr wurde der Bauwagen durch die Flammen und die Löscharbeiten weitgehend zerstört. Die Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min