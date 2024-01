Stand: 22.01.2024 09:08 Uhr Baum stürzt in Oberleitung – Bahnstrecke zwischen Göttingen und Kassel gesperrt

Am Montagmorgen ist ein Baum auf eine Oberleitung bei Hedemünden (Landkreis Göttingen) gefallen, deshalb fahren aktuell viele Züge südlich von Göttingen nicht mehr. Der Fernverkehr auf der Nord-Südachse zwischen Kassel und Hannover wird über Bebra (Hessen) umgeleitet, teilte eine Bahnsprecherin mit. Einige Züge können die Bahnhöfe Kassel-Wilhelmshöhe und Göttingen nicht anfahren. In einem Tunnel auf der ICE-Strecke wird derzeit gebaut, der Fern- und Regionalverkehr fährt deshalb über die alte Strecke über Hedemünden. Diese ist jetzt betroffen. Die Arbeiten an der Oberleitung dauern voraussichtlich mehrere Stunden, sagte die Bahnsprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.01.2024 | 07:30 Uhr