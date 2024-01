Stand: 22.01.2024 09:08 Uhr Baum stürzt in Oberleitung: Bahnstrecke Göttingen-Kassel gesperrt

Am Montagmorgen ist ein Baum auf eine Oberleitung bei Hedemünden (Landkreis Göttingen) gefallen, deshalb fahren aktuell viele Züge südlich von Göttingen nicht mehr. Der Fernverkehr auf der Nord-Südachse zwischen Kassel und Hannover wird über Bebra (Hessen) umgeleitet, teilte eine Bahnsprecherin mit. Einige Züge können die Bahnhöfe Kassel-Wilhelmshöhe und Göttingen nicht anfahren. In einem Tunnel auf der ICE-Strecke wird derzeit gebaut, der Fern- und Regionalverkehr fährt deshalb über die alte Strecke über Hedemünden. Diese ist jetzt betroffen. Die Arbeiten an der Oberleitung dauern voraussichtlich mehrere Stunden, sagte die Bahnsprecherin.

