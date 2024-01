Baum stürzt auf Oberleitung: Strecke Göttingen-Kassel betroffen Stand: 22.01.2024 16:58 Uhr Am Montagmorgen ist ein Baum auf eine Oberleitung bei Hedemünden (Landkreis Göttingen) gefallen. Auf der für den Fernverkehr wichtigen Bahnstrecke zwischen Göttingen und Kassel gibt es deshalb Beeinträchtigungen.

Inzwischen ist die Strecke für die Züge des Regionalverkehrs wieder eingleisig befahrbar, es fahren jedoch nur vereinzelt Züge und es kommt weiterhin zu Verspätungen. Der Fernverkehr auf der Nord-Süd-Achse zwischen Kassel und Hannover muss weiterhin über Bebra (Hessen) umgeleitet werden, teilte eine Bahnsprecherin mit. Die betroffene Bahnstrecke ist im Moment die einzige Nord-Süd-Verbindung zwischen Kassel und Göttingen, weil auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke noch bis Ende Februar der Rauhebergtunnel saniert wird. In der Folge werden mehrere ICE-Verbindungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn umgeleitet, andere fallen aus oder sind verspätet. Betroffen davon ist auch der Knotenpunkt Hannover, wo Fernverkehrszüge aus Richtung Kassel verspätet ankommen.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr:

ICE-Züge zwischen Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe und Fulda werden umgeleitet. Der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfällt. Es kommt zu Verspätungen von etwa 10 Minuten.

Bahn: Sperrung dauert wohl bis zum Abend

Der Baum war wegen des Sturms am Morgen auf die Oberleitung gestürzt und hatte Feuer gefangen. Die Bahn ruft Reisende dazu auf, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren - auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Telefonnummer (030) 29 70. Die Strecke soll bis zum Abend wieder frei sein, so eine Bahnsprecherin. Wegen des Sturms hatte die Harzer Schmalspurbahn bereits am Sonntag den Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken eingestellt. Auch am Montag fahren keine Bahnen, wie das Unternehmen mitteilte.

