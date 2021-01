Stand: 29.01.2021 20:46 Uhr Bauarbeiter finden 12.000 Jahre alten Mammut-Stoßzahn

Es ist ein Sensationsfund: Bei Grabungen für einen Masten für die Stromtrasse Wahle-Mecklar sind Bauarbeiter im Landkreis Hildesheim auf den Stoßzahn eines Mammuts gestoßen. Das bestätigte der Netzbetreiber Tennet. Der Zahn wurde in zweieinhalb Metern Tiefe entdeckt und ist offenbar 12.000 Jahre alt. Jetzt wird der Zahn im Landesamt für Denkmalpflege in Hannover aufbereitet. Mit einer Gesamtlänge von rund 230 Kilometern ist die neue Höchstspannungsleitung vom niedersächsischen Wahle (Landkreis Peine) ins nordhessische Mecklar eines der größten Projekte von Tennet an Land.

