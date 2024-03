Stand: 05.03.2024 15:24 Uhr Bauarbeiten auf der A2: Fahrstreifen werden gesperrt

Auf der A2 in Fahrtrichtung Magdeburg muss die Fahrbahn instand gesetzt werden. Das hat die zuständige Autobahn GmbH am Dienstag mitgeteilt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Raststätte Helmstedt-Süd und der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt-Ost. Die Arbeiten dauern von Mittwochabend um 19 Uhr bis voraussichtlich Donnerstagmorgen 6 Uhr. Einzelne Fahrstreifen müssten in diesem Zeitraum gesperrt werden, hieß es. Bereits ab Dienstagabend um 22 Uhr werden zudem die Zufahrten auf die Raststätte Helmstedt-Süd von der A2 sowie aus Helmstedt gesperrt. Von der Raststätte aus könne man bis zum Beginn der Bauarbeiten am Mittwochabend jedoch weiter auf die Autobahn auffahren, so die Autobahn GmbH.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr