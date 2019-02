Stand: 25.02.2019 16:03 Uhr

Bau-Boom wird zur Gefahr für Eichhörnchen-Babys

Sie sind klein, haben plüschig-rotes Fell und Knopfaugen - und sie leben dieser Tage ziemlich gefährlich: Baby-Eichhörnchen. Denn vor allem in Städten werden aktuell viele Bäume gefällt und häufig wird dabei auch ungewollt dem Eichhörchen-Nachwuchs der Garaus gemacht. Abgeholzt werden darf zwar nur im Winter - eben aus Rücksicht zu geschützen Tieren. Doch schon jetzt befinde sich in den Eichhörnchen-Nestern - auch Kobel genannt - Nachwuchs, sagt Barbara Rogoschik vom Artenschutzzentrum Leiferde des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Der Grund: die aktuell ungewöhnlich hohen Temperaturen. Und ausgerechnet jetzt werde wieder "wie blöd gefällt", weil es ab März nur noch unter strengen Auflagen möglich ist. Doch während erwachsene Eichhörnchen der Kettensäge entfliehen können, hat der Nachwuchs keine Chance.

"Mit Pech wird die ganze Familie erschlagen"

Dann bedeutet der umfallende Baum ein jähes und qualvolles Ende für die kleinen Hörnchen: "Mit viel Pech wird sogar die ganze Familie erschlagen", sagt Rogoschik. Dabei seien die Kobel eigentlich ganz gut sichtbar: Rund wie ein Fußball und in etwa auch so groß, bauen die Tiere sie aus Zweigen und Blättern und legen sie in Astgabeln oder Baumhöhlen ab. Eigentlich müssten Bäume auch nach geschützten Tierarten abgesucht werden. Doch ob das immer gründlich geschehe, sei kaum nachprüfbar, befürchtet auch Sabine Littmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Hannover. Zumal mit den Fällarbeiten oft keine geschulten Behördenmitarbeiter betraut würden, sondern Fremdfirmen. Und abgeholzt werde immer häufiger: Besonders die Innenstädte würden durch neue Bauten mehr und mehr "verdichtet". Littmann: "Es bleiben ja kaum noch Bäume stehen."

Baum weg, Eichhörnchen verwirrt

Doch nicht nur für den Nachwuchs sind verschwindende Bäume ein Problem. Eichhörnchen ernähren sich vor allem von Nüssen, Früchten oder Blättern und sie sind bekannt dafür, ihre Nahrung zu verstecken. "Die Verstecke können sie sich aber nur anhand ganz bestimmter Punkte in der Natur merken", sagt Artenschützerin Rogoschik. Werden Bäume gefällt, kämen die Nager oft nicht zurecht und müssten hungern.

Früjahrsputz killt Nager

Auch sonst können Menschen zum Problem für Hörnchen werden: Laut Expertin Rogoschik lassen sich manche Tiere auch in Häusern und Wohnungen nieder, weil sie dort gefüttert werden. Dann tauschen sie schon mal Astlöcher gegen künstliche Öffnungen und Vorsprünge. Beim nächsten Frühjahrsputz werden die Kobel dann ungewollt mit entfernt.

BUND fordert mehr Sensibilität

Vom Aussterben bedroht sind Eichhörnchen nicht, sie stehen aber unter Artenschutz. Vor allem durch gefällte Bäume sind aber nicht nur die Nager gefährdet, sondern auch andere geschützte Tiere wie Fledermäuse und Singvögel. Und die werden im Zuge des Klimawandels immer früher und auch immer länger im Jahr aktiv, bestätigt die Wildtierhilfe Lüneburger Heide. Auch deswegen sollte überdacht werden, die Fällsaison künftig zu verkürzen, heißt es vom BUND. Zudem will sich die BUND-Regionalgruppe Hannover jetzt verstärkt mit der Stadt über das Thema Fällungen und Artenschutz austauschen.

