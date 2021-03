Batterie-Offensive: VW plant sechs eigene Fabriken Stand: 15.03.2021 15:31 Uhr Volkswagen, Europas größter Autobauer, will in den kommenden Jahren ein Netz aus sechs eigenen Batteriezellfabriken aufbauen. Das kündigte der Konzern am Montag laut Mitteilung an.

In Niedersachsen soll das Werk in Salzgitter ab 2025 die sogenannte Einheitszelle für das Volumensegment produzieren. Sie soll den Plänen zufolge bis zum Jahr 2030 in bis zu 80 Prozent aller E-Fahrzeuge des gesamten Konzerns verbaut werden. In Salzgitter werde auch die Entwicklungsabteilung angesiedelt sein, heißt es weiter.

Erste Fabrik in Schweden

Die erste Batterie-Fabrik von VW außerhalb Deutschlands entstehe im schwedischen Skellefteå, heißt es weiter. Weitere Standorte stehen demnach noch nicht fest, man sei in Gesprächen mit möglichen Partnern. Laut NDR 1 Niedersachsen sind Standorte in Süd- und Osteuropa im Gespräch. Insgesamt sollen bis 2030 sechs Fabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden entstehen.

Einheitszelle soll 80 Prozent der Fahrzeuge antreiben

Mit der Integration der Batteriezellfertigung in die eigene Wertschöpfungskette will VW die Kosten um bis zu 50 Prozent senken, sagte Technikvorstand Thomas Schmall laut Mitteilung. So sollen E-Autos erschwinglich und die Elektromobilität zur Hauptantriebstechnologie werden. Dazu dürfte auch die neue Einheitszelle aus dem Werk Salzgitter beitragen.

Auch in China und den USA plant VW Ladestationen

Volkswagen kündigte zudem einen Ausbau des Schnellladenetzes weltweit an. Bis Mitte des Jahrzehnts will das Unternehmen im Verbund mit nationalen Kooperationspartnern etwa 18.000 öffentliche Ladestationen in Europa anbieten - das wäre ein Drittel des geschätzten europäischen Gesamtbedarfs, so VW in seiner Mitteilung. Allein diese Investitionen sollen 400 Millionen Euro kosten. In China und den USA plant der Konzern darüber hinaus weitere Tausende Ladestationen.

Volkswagens E-Autos könnten künftig sogar selbst zu Stromspeichern werden. VW schwebt vor, dass etwa Solarstrom vom Hausdach in der Fahrzeug-Batterie gespeichert und bei Bedarf abgerufen wird.

