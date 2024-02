Stand: 15.02.2024 10:00 Uhr Baseballschläger-Prügelei: Flüchtiger überfährt fast Polizisten

In Braunschweig haben rund zehn junge Männer mit Baseballschlägern und Holzlatten aufeinander eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Schlägerei bereits am Montagabend in der Nähe des Staatstheaters. Drei mutmaßlich Beteiligte seien vor Ort gefasst worden. Ein weiterer Mann sei zunächst mit einem Auto geflüchtet und dabei mit hoher Geschwindigkeit auf einen Polizisten zu gefahren. Der Beamte habe sich durch einen Sprung zur Seite retten können. Zwei Stunden später stellte sich der Mann bei der Polizei in Salzgitter. Weitere Beteilige flüchteten unerkannt mit einem Auto. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Beamten überwiegend um Heranwachsende aus dem Bereich Salzgitter, die bereits polizeibekannt sind. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs, Widerstands und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung werde noch ermittelt.

