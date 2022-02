Stand: 14.02.2022 21:33 Uhr Bankraub in Sudheim: Bewaffneter Räuber flieht mit Beute

Am frühen Montagabend hat ein Unbekannter eine Bankfiliale in Sudheim (Landkreis Northeim) ausgeraubt. Der bewaffnete Täter betrat gegen 17.25 Uhr die Filiale und bedrohte einen Angestellten. Dieser händigte dem Räuber laut Polizei eine niedrige vierstellige Summe aus. Der Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Erste Fahndungsmaßnahmen in und um den Northeimer Ortsteil seien ohne Erfolg geblieben, hieß es. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05551) 7 00 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.02.2022 | 06:30 Uhr