Bankraub in Northeim: Mutmaßliche Täter auf der Flucht Stand: 12.01.2022 19:00 Uhr Nach dem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Northeim sind die mutmaßlichen Täter weiter auf der Flucht. Das sagte ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen am Mittwochabend.

Zwei bewaffnete Männer hatten die Bank laut Polizei am Mittwochmorgen überfallen. Einer von ihnen bedrohte eine Bankmitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Die Räuber stahlen Bargeld und flohen zu Fuß. Weil sich die Flüchtigen möglicherweise in einer alten Zuckerfabrik versteckt hielten, umstellte die Polizei den Angaben nach am Nachmittag das Gebäude. Auch Hubschrauber und Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren im Einsatz.

Einsatz gegen 19 Uhr beendet

Die angrenzende Bahnstrecke war gesperrt, was für Einschränkungen im Regionalbahnverkehr sorgte. Fernzüge wurden umgeleitet. Gegen 19 Uhr wurde der Einsatz beendet, sagte ein Polizeisprecher. "Der Bahnverkehr läuft wieder, die Ermittlungen dauern an", sagte er NDR Niedersachsen. Zuvor hatten die Beamten das Gelände der Fabrik durchsucht, aber die verdächtigen Personen nicht gefunden.

Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen

Nach Polizeiangaben sind die beiden Männer zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung und weiße Mund-Nasenschutz-Masken. Einer der beiden Verdächtigen trug eine schwarze Mütze. Die Beamten warnten Bürgerinnen und Bürger im Umfeld des Tatorts davor, Anhalter mitzunehmen.

