Stand: 17.10.2023 13:02 Uhr Bankmitarbeiter fühlen sich von Mann bedroht - Polizeieinsatz

Die Polizei in Braunschweig hat am Montag eine Bank-Filiale umstellt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatten sich die Mitarbeiter der Bank von dem Verhalten und den Aussagen eines 53-Jährigen bedroht gefühlt. Mehrere Streifenwagen waren vor Ort, die Polizei nahm eigenen Angaben zufolge Kontakt mit dem Mann auf. Dabei habe sich sein verdächtiges Auftreten bestätigt, hieß es. Den Einsatzkräften gelang es, den Mann zu überwältigen. Bei seiner Festnahme leistete er Polizeiangaben zufolge Widerstand. Polizistinnen und Polizisten stellten ein Messer in einer Tasche des 53-Jährigen sicher. Warum und mit welchem Ziel er die Bank betreten hatte, ist den Angaben zufolge unklar. Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

